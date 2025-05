'Dona de Mim': Ellen reaparece de forma inusitada na vida da filha

Nesse momento, o filho de Rosa (Suely Franco) lembra da conversa que teve com Ellen no hospital. "Sua mãe me disse uma vez que era proteção", diz ele ao dar uma medalha de Nossa Senhora para a menina.

Abel conta para Sofia mais detalhes sobre seu passado com Ellen. "Sabe, Sof, sua mãe apareceu na minha vida quando eu mesmo achava que não era importante pra mais ninguém", revela ele.

A irmã de Samuel (Juan Paiva) pergunta ao pai se pode usar a medalhinha no peito. "Posso usar? Guardar comigo?", questiona.

Com isso, Sofia passa a estar mais conectada com a lembrança da mãe que morreu quando ela era bebê. "Assim medalhinha fica pertinho do coração. Quando eu olho pra medalhinha, parece até que eu lembro dela", fala a criança.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.