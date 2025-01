Grammy mantém premiação em 2 de fevereiro em meio a incêndios em Los Angeles

Apesar dos devastadores incêndios que atingem Los Angeles desde a última semana, a cerimônia do Grammy 2025 será realizada conforme o planejado no dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, localizada na cidade. A Recording Academy, instituição responsável pela premiação, assegurou que a transmissão seguirá em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública, enquanto redireciona o foco do evento para apoiar as vítimas.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, 13, o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., e a presidente do conselho de curadores, Tammy Hurt, expressaram solidariedade às vítimas e destacaram ações de apoio já em andamento. "Nossos corações estão com todos os afetados pelos devastadores incêndios em Los Angeles. Esta cidade é o nosso lar, e lamentamos profundamente as perdas de vidas e a destruição causada nos últimos dias", escreveram.

Para ajudar os afetados, a Recording Academy e a MusiCares lançaram o Los Angeles Fire Relief Effort, com uma doação inicial de US$ 1 milhão.