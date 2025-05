Empresa de Viola Davis coproduzirá filme sobre Daiane dos Santos; entenda

A Ashé Ventures, empresa da atriz norte-americana Viola Davis, se uniu à produtora brasileira Maria Farinha Filmes para coproduzir o filme A Menina Que Voa, inspirado na trajetória da ginasta Daiane dos Santos. A informação foi publicada pela revista Variety.

O projeto marca mais um passo da expansão internacional da Maria Farinha, que em 2024 lançou a MFF & Co, sediada em Los Angeles. Desde então, a produtora adquiriu participação na britânica Violet Films, quatro vezes indicada ao Oscar, e tem apostado em produções globais.

Inspirado na vida e nas conquistas de Daiane - a primeira brasileira e a primeira mulher negra a conquistar ouro no Mundial de Ginástica Artística - o filme de ficção vai retratar sua trajetória como uma jovem negra que rompeu barreiras raciais e sociais para se tornar ícone do esporte. Daiane também foi pioneira na execução de movimentos inéditos e tem dois elementos no solo batizados com seu nome: o "Dos Santos I" e o "Dos Santos II", feito igualado apenas por Simone Biles.