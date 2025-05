Talitha Morete chora ao vivo ao falar sobre perda do bebê de Tati Machado

"A Tati estava grávida de oito meses e foi surpreendida com essa notícia de tirar o chão. A nota divulgada por ela nas redes sociais disse que foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, e as causas ainda estão sendo investigadas", complementou Talitha.

A apresentadora ainda afirmou que todo o Brasil está em uma corrente de carinho e amor para o casal.

Na tarde de terça-feira, 13, Ana Maria Braga já havia uado as redes sociais para prestar apoio a Tati Machado. "É impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais