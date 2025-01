Tata Werneck e Rafa Vitti comemoram 8 anos de união com declarações de amor bem humoradas

Tatá Werneck e Rafa Vitti completam oito anos de união nesta segunda-feira, 13. O casal usou as redes sociais para trocar declarações de amor e carinho, com muito humor, claro.

O ator publicou um vídeo em que a apresentadora aparece dormindo em um local que se parece com um restaurante, com a legenda "Há oito anos que ela dorme nos rolês, há oito anos que ela me conquistou com seu jeitinho único, estranho e irreverente".

"Deixa de ser babaca, Rafa. Sacanagem, cara", diz a apresentadora ao acordar e perceber que estava sendo filmada. "Me convida para jantar e dorme", responde o ator, dando risada. "Eu tô cansada, pô", completa a humorista.