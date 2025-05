Influenciadora faz harmonização nos pés após comprar sapato de R$ 3.200

Com uma coleção de mais de 500 pares de sapato, influenciadora falou que os cuidados com os pés não podem ser negligenciados. "A gente cuida do rosto, do corpo… mas os pés sustentam tudo isso. Valorizo cada detalhe, especialmente porque meus pés me acompanham em tudo."

Janaína Prazeres realizou o procedimento estético em uma clínica de São Paulo. De acordo com a influencer, o resultado superou as expectativas.