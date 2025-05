Mãe de Viih Tube mostra resultado de cirurgia no rosto: '20 anos a menos'

Viviane Di Felice, 49, mãe da influenciadora e ex-BBB Viih Tube, mostrou o resultado de um procedimento estético.

O que aconteceu

A empresária compartilhou vídeos nas redes sociais detalhando sua transformação facial, com imagens do antes e depois. "Sim, eu fiz. E faria tudo de novo. Depois do facelift deep plane com células-tronco e da blefaroplastia, eu me reconheci de novo. Ou melhor, me reencontrei com a minha melhor versão. Natural, leve, sem exageros, só eu, com 20 anos a menos no espelho e uma autoestima que transborda. Foi a melhor decisão que tomei por mim", declarou em uma de suas postagens.

Nos stories, ela mostrou a rotina após a cirurgia, se arrumando no carro para ir à academia. "Sei que vocês vão ficar tentando olhar se estou realmente daquele jeito, se estou com filtro. É real, eu me sinto mais jovem, sempre quis fazer, desde os 39 anos", disse.