Anitta se irrita com fã que invadiu palco: 'Correndo igual zumbi'

Na sequência, a cantora brincou sobre a presença da família no show. "Eu estava aqui pensando... Minha família está toda aqui na frente. A pessoa veio me atacar e ninguém de vocês me defendeu. Meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo... Não veio um", disse.

Anitta já é conhecida por seus "puxões de orelha" em shows. Na última semana, ela perdeu a paciência com um fã em Tibau do Sul, onde fica a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, que pedia canções para a cantora durante o show. Em novembro, a artista deu uma bronca em uma pessoa que estava com um cartaz na plateia no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

@juamgomiezzy Simplesmente invadiram o palco do show da Anitta no Réveillon Vista, literalmente todo mundo tomou um susto, pois foi muito do nada. Gente não repitam o mesmo, imagino a euforia de estar perto do seu ídolo mas não é uma atitude legal. Mas espero que a pessoa que subiu tenha aproveitado bem o show. E tenha ficado tudo bem. #anitta #anitters #reveillon #ensaiosdaanitta #2025 #felizanonovo2025 #reveillonvista ? som original - Juam Gomiezzy

Fã que invadiu o palco do show da Anitta e deixou a cantora assustada, relata que irá invadir novamente em Brasília, caso não consiga tirar foto com ela. pic.twitter.com/aQxGve0ucC -- Extensão Anitta (@ExtensaoAnitta) January 1, 2025