Marido de Ney Latorraca se emociona em entrevista sobre o ator: 'Pessoa maravilhosa'

Botelho também comentou sobre a comédia musical Seu NeyLa, que homenageou os 60 anos da carreira do marido em 2022. Na época, o ator estava recluso e não compareceu à estreia da peça. No entanto, Latorraca fez uma participação no elenco de forma híbrida: ele atuou na sala de sua casa e apareceu em um telão gigante no teatro.

"Acabou sendo um momento maravilhoso, porque era uma cena inédita. Era um espetáculo mesmo, ele aparecia no telão enorme e interagia com os atores", relembrou Botelho. "Eu presenciei isso várias vezes, [as pessoas o chamando de] senhor Neyla. Ele levava na brincadeira total", concluiu.