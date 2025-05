Mateus Carrieri aparece nu em publicação ousada: 'Dia de descanso'

Mateus Carrieri, 58, surpreendeu os seguidores nesta manhã, ao compartilhar uma foto coberto apenas por um lençol.

O que aconteceu

O ator comemorou seu dia de descanso após passar o feriado trabalhando. "Depois de um feriado do dia do trabalho, prolongado, e de muito trabalho, sessões lotadas da peça 'O Vendedor de Sonhos', segunda feira pra mim é o dia de descanso, de acordar mais tarde e enrolar na cama um pouquinho!", escreveu na legenda da foto publicada no Instagram.

Deitado na cama, Mateus direcionou o celular para o espelho e se registrou pelado, cobrindo apenas sua parte íntima com o lençol. "Já já a gente levanta e vai pra vida ! Amo meu trabalho e amo trabalhar , mas o descanso é necessário, pro corpo e pra cabeça! Uma ótima semana pra todos!!!!", desejou aos seguidores.