Marina Ruy Barbosa vira capa de revista internacional: 'Isso me fez chorar'

Marina Ruy Barbosa foi destaque na edição mais recente da renomada revista internacional V Magazine. Feliz com o destaque na edição do folheto, a atriz comemorou nas redes sociais.

O que aconteceu

Empolgada com o resultado, Marina dividiu com seus seguidores algumas fotos inéditas da produção. Nos cliques, Marina aparece bastante sensual, usando apenas uma tanga.

Em uma das imagens mais comentadas, Marina aparece de topless, com os cabelos soltos, esbanjando naturalidade. Ao falar sobre o momento, ela revelou a emoção de estampar a publicação: "Isso me fez chorar um pouco. Um momento que vou lembrar para sempre. É realmente um sonho e uma honra estar na capa de um dos maiores símbolos da moda e da cultura pop no mundo."