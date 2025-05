Met Gala 2025: como assistir e tudo o que sabemos sobre a festa da moda

O Museu Metropolitano de Arte de Nova York recebe na noite de hoje a edição 2025 do tradicional Met Gala. O evento beneficente, que arrecada fundos para o museu, é conhecido pelos ingressos com preços elevados e a presença das principais celebridades do mundo no tapete vermelho.

A chegada dos famosos desfilando looks sofisticados é a única parte com transmissão para o público. Lá dentro, os convidados prestigiam a abertura da exposição Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: alfaiataria no estilo negro, em tradução livre) e participam de um jantar.

Como assistir?

A transmissão do red carpet começa a partir das 19h (horário de Brasília) no canal do YouTube da Vogue americana. No Brasil, a transmissão é feita pelo canal a cabo E!.