Patrícia Ramos fala sobre 'não namorar homem pobre': 'Não espere nada'

Patrícia explica que não costuma vir se explica sobre seus posicionamentos, mas dessa vez tinha achado "engraçado" a repercussão. "Eu falei com minha assessora 'preciso me lembrar que quando estou sendo entrevistada não estou numa roda com minhas amigas, não estou numa conversa com minha mãe, minha prima, numa ligação'. E aí a minha entrevista vai virar pauta para opinarem."

Atualmente, a modelo tem um relacionamento com Luiz Fernando, ex-jogador do Fluminense, que hoje mora e joga no Kwait. Para Massafera, Patrícia comparou o seu casamento anterior com o atual namorado, incluindo as questões financeiras. "Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso, sabe. Eu que pagava tudo. E hoje eu me relaciono com uma pessoa que mora fora do Brasil e a gente sempre se encontra em algum lugar do mundo, quando tem folga e as agendas se convergem."