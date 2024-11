'Deem um tempo à nossa família', diz pai de Liam Payne em 1º pronunciamento após morte do filho

O pai do cantor Liam Payne, Geoff Payne, se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira, 6, sobre a morte do filho. O ex-integrante da One Direction morreu no dia 16 de outubro após cair da sacada do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires. Geoff, dois dias depois, chegou à Argentina para cumprir os procedimentos do translado do corpo do artista.

"Sinto muito a sua falta", escreveu ele em uma publicação no Instagram que trazia uma foto do cantor em preto e branco. Ele agradeceu aos fãs de Liam por "todo o amor" dado a ele. "Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo à nossa família, para nós mesmos. Obrigado, pessoal", disse.

Geoff emocionou fãs do artista ao visitar o altar improvisado em frente ao hotel onde Liam morreu. No dia 18 de outubro, ele foi até a capital argentina para reconhecer o corpo do filho e, à tarde, visitou o Hotel CasaSur, onde o artista esteve hospedado.

Rodeado por cerca de fãs emocionadas, o pai de Payne parou para ler mensagens - várias em inglês -, beijou algumas fotos e agradeceu às jovens pelo apoio. As "directioners", como são conhecidas as seguidoras da famosa banda, começaram a chorar.

Liam Payne morreu em 16 de outubro após sofrer uma queda no hotel. Exames toxicológicos indicaram a presença de algumas drogas em seu organismo. Ele teria sofrido cerca de 25 lesões com a queda, que resultaram no óbito.