Clarice é socorrida por homem dos sonhos em clínica psiquiátrica

Ele conta à protagonista que Doutor Pimenta, médico de Juliano e Maristela, é um pilantra. "Minha mãe foi internada, contra a vontade, em uma clínica psiquiátrica que pertence ao médico que vem dopando ela há anos. O nome dele é doutor Pimenta", diz ela. "Eustáquio Pimenta? É um pilantra! Dizem que interna pacientes sem problema algum desde que a família tenha dinheiro e queira tirar o parente de circulação", responde o homem.

Depois disso, Gregório vai até a clínica e, enganando Doutor Pimenta, consegue achar Clarice. "Meu Deus, Clarice! O que fizeram com você?", questiona. "Me tira daqui! Por favor, me tira daqui!", pede ela.

Clarice (Carol Castro) e Gregório (Rocco Pitanga) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.