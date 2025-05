Vai trair o marido? Filipa se derrete com elogio de jovem em 'Dona de Mim'

No capítulo de quarta-feira (7), da novela "Dona de Mim" (Globo), Bárbara percebe o incômodo de Marlon com o beijo de Davi e Leo. Sofia e Filipa se encantam com as histórias de Rosa sobre a Boaz.

Costa aborda Lucas e exige que ele apague seu vídeo com Kami. Marlon protege Lucas. Davi e Leo se divertem no parque de diversão. Samuel se incomoda ao saber que Davi ficou com Leo. Kami destrata Costa.

Filipa se alegra com os elogios que recebe de Danilo. Abel entrega para Sofia uma medalhinha que era usada por Ellen.