Elenco de 'Sandy & Junior' se reencontra após 25 anos da série

O elenco da série Sandy & Junior se encontrou para comemorar os 25 anos do programa. Fernanda Paes Leme, Igor Cotrim, Douglas Aguillar, Paulo Vilhena, Wagner Santisteban, Karina Dohme, Bruna Thedy, José Trassi e Camila dos Anjos escolheram viajar para a Costa do Sauípe, na Bahia, e compartilharam registros do reencontro nas redes sociais.

Eles publicaram, em conjunto, duas fotos. "A galerinha mais ou menos que é mais na vida! São 25 anos de muitas memórias, de uma amizade que nasceu na adolescência e dura até hoje graças ao afeto e respeito que nutrimos um pelo outro", diz a legenda.

Alguns dos atores levaram seus companheiros e filhos para a Bahia. Fernanda Paes Leme está com a filha, Pilar, Paulo Vilhena está com a mulher, Maria Luiza Silveira e Manoela, filha do casal. Douglas Aguillar levou seu filho, Miguel. Karina Dohme e José Trassi estão acompanhados de seus companheiros, Lucas Lopes e Larissa Andrade, respectivamente.

"Está sendo mágico reunir quase todo mundo, ouvir sobre os projetos, apresentar filhos, falar da vida, da carreira, do que vivemos... De nós. Lágrimas e sorrisos de, agora adultos, que seguem aprendendo juntos o valor da verdadeira amizade", termina o texto.

Nos comentários, fãs e seguidores comemoraram o reencontro. "A galerinha mais amada do mundo", disse um. Sandy também celebrou o momento e disse: "Amo! Queria estar aí... Aproveitem."