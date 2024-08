Luana Piovani revela mudança na relação com Pedro Scooby: 'Gato e rato só na Justiça'

A atriz Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao revelar uma melhora na relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, na terça-feira, 13. Enquanto respondia a perguntas no Instagram, a artista detalhou que os desentendimentos dos dois, agora, se limitam à Justiça.

"As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora", iniciou Luana. "No Judiciário, estamos igual gato e rato, mas, na vida pessoal, conversamos superbem, trocamos experiências. [...] Parecemos dois malucos", brincou.

Questionada por um seguidor sobre seu maior receio com a volta dos filhos das férias com o pai, Luana disse que, ao chegarem em sua casa em Portugal, as crianças não terão acesso ao celular. "Devem estar com o celular lá no Brasil, mas aí não é comigo", afirmou.