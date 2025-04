Camila Queiroz diz que sua mãe trabalha como manicure: 'Não sou herdeira'

Camila Queiroz, 31, revelou que sua mãe, Eliane, continua trabalhando como manicure, e ressaltou não ser herdeira.

O que aconteceu

Queiroz disse que emprega suas duas irmãs, Caroline e Melina, mas que a mãe segue como manicure. "Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. As duas [minhas irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim", declarou em entrevista ao podcast PodDelas.

A atriz também relembrou o início de sua carreira como modelo na adolescência, quando precisou morar em outros países. "É uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem. Eu sentia falta de quando eu ia visitar um ponto turístico, porque não tinha com quem compartilhar".