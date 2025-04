Autópsia da esposa de Gene Hackaman revela novos detalhes de sua morte

Dias após a autópsia de Gene Hackman ser divulgada, um relatório forneceu novos detalhes sobre a morte de Betsy Arakawa.

O que aconteceu

A autópsia obtida pelo Associated Press confirmou que a pianista morreu de síndrome pulmonar por hantavírus (HPS). A doença é viral, considerada grave e, até mesmo, rara, causando edema pulmonar, hipóxia e hipotensão.

O novo relatório ainda apontou que seus pulmões estavam pesados e congestionados no momento de sua morte, o que indica que a doença já estava avançada. A pianista contava com o acúmulo de líquido no peito e endurecimento leve dos vasos que forneciam sangue ao coração e ao corpo.