Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 29/4 a 10/5

Beto insiste para se casar com Beatriz. Beto desabafa com Ulisses. Maristela confronta Zélia. Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. Zélia se revolta contra Basílio. Fred aprova as fotos de Beto para sua campanha. Beto toma uma decisão e pede o apoio de Raimundo. Anita e Jacira estreiam seu novo programa. Maristela ameaça Clarice, após descobrir que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Bia. Beto desfaz seu noivado com Bia. Zélia encontra Geraldo.

Sábado, 3 de maio

Zélia exige que Geraldo revele onde está o corpo de Valéria. Clarice tem uma nova lembrançå sobre o dia da morte de Valéria, e pede ajuda a Teresa. Ronaldo e Celeste flagram Lígia e Raimundo juntos. Alfredo aprova os chocolates feitos por Alfonso. Fred leva turistas para conhecer o clube Gente Fina. Clarice constata que Juliano e Maristela podem afastá-la de Bia, a menos que a menina se case. Alfredo sente ciúmes do sucesso de Alfonso. Beto aceita se casar com Bia.

Segunda-feira, 5 de maio

Clarice revela a Beto e Beatriz que foi Juliano quem tirou a vida de Valéria. Beatriz convence Clarice a deixar a mansão dos Alencar. Beto se casa com Bia no hospital. Ronaldo conhece Camila. Clarice agradece o apoio de Gregório na recuperação de sua memória. Jacira convida Alfonso para ir a sua casa. Clarice afirma a Zélia que se mudará para a pensão de Iolanda. Celeste sofre com o preconceito das amigas ao descobrirem sua gravidez. Alfonso se encanta com Teresa. Juliano descobre que Bia se mudará para a casa de Beto.

Terça-feira, 6 de maio