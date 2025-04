Quem é quem em 'Dona de Mim'? Conheça personagens da próxima novela das 7

Kami (Giovanna Lancellotti): Mãe solo do pequeno Dedé (Lorenzo Reis), Kami faz o que estiver ao seu alcance para que o filho tenha a melhor vida possível. Precisou passar pela maternidade sozinha quando Ryan (L7NNON), seu namorado na época, foi preso. Hoje, ela diz que quer distância dele, mesmo sentindo saudades, pois acha que Ryan mentiu para ela dizendo que ia deixar o crime logo antes de ser preso. Na correria do dia a dia, tenta equilibrar os cuidados com o filho, a vida amorosa e o emprego na fábrica de lingerie Boaz, mas acaba se cobrando muito como mãe, profissional e mulher. Quando se junta com as amigas Leo e Pam (Haone Thinar), elas formam um trio e tanto e adoram sair para curtir o forró da Feira de São Cristóvão.

Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ryan (L7NNON): Foi uma estrela do rap na Batalha de Criação e um dia acreditou que a arte poderia ser uma saída para sua trajetória, mas entrou para o crime e acabou sendo preso justamente quando ia tentar outros rumos, já com emprego garantido em uma padaria do bairro. A tentativa de colocar a vida nos eixos foi motivada pela descoberta da gravidez de Kami, por quem é completamente apaixonado. Nunca conheceu o filho pessoalmente. Hoje, seu foco é sair da cadeia, conhecer Dedé, tentar reconquistar Kami e reconstruir sua vida.

Dedé (Lorenzo Reis): Esperto e curioso para conhecer o pai, é o filho de Kami com Ryan. Depois que é salvo de um quase atropelamento por Marlon, passa a vê-lo como herói.

Pam (Haonê Thinar): Alegre e batalhadora, Pam teve que amputar a perna ainda criança por causa de um tumor no fêmur. Saiu de São Paulo para tentar a vida no Rio de Janeiro e, hoje, divide a casa com a amiga Kami e o menino Dedé, em São Cristóvão. Além de morarem juntas, as duas também trabalham lado a lado na fábrica de lingerie Boaz e, quando se juntam a Leo, formam o trio de melhores amigas mais animadas da Feira de São Cristóvão. Tem uma relação complicada com Danilo (Felipe Simas), seu quase namorado da adolescência. Isso porque o jovem, apesar de aparentar gostar dela, nunca quis assumi-la publicamente como namorada.