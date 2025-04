'Volta por Cima': personagem retorna à trama para ficar com Sílvia

No capítulo de terça-feira (8), da novela "Volta por Cima" (Globo), Chico ajuda Madalena. Violeta recusa a proposta de Marco. Gigi prepara uma surpresa para Rodolfo e Belisa.

Cacá discute com Chico. Madalena conta sobre o encontro com Cacá para Jão. Gigi e Bernardo se aproximam em um karaokê. Osmar se apavora ao saber que Violeta esteve com Marco.

Matias marca uma reunião com Silvia, e Yuki e Roxelle percebem um entrosamento entre os dois. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Caçapa conta para Gerson que foi Osmar quem o denunciou para a polícia. Nando destrata Silvia e Miranda.