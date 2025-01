Leandro Hassum desabafa sobre pai mafioso: 'Destruiu a minha vida'

Leandro Hassum, 51, contou que sua vida desmoronou e foi destruída quando ele descobriu, aos 21 anos, que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era um membro da máfia italiana.

O que aconteceu

Hassum vivia em uma família de comercial de margarina, com uma condição financeira abastada, até seu pai ser preso. O ator conta que escolheu não ver a real fonte de renda da família. "Estava adormecido. Eu não queria acreditar que meu pai era isso, e dói muito quando a realidade cai na sua cabeça do dia pra noite, e a sua vida dá uma cambalhota. O mundo capotou na minha vida e eu tive que me reconstruir", disse no podcast Tantos Tempos.

O humorista descreveu o pai como uma pessoa "maravilhosa e incrível" apesar do envolvimento com o crime. "Quando tudo isso aconteceu, para mim, foi tipo: 'minha vida até os 21 anos era uma mentira'; E era uma coisa barra pesada, drogas, preso, eu visitando meu pai na cadeia, tirar a roupa para o cara olhar se eu estava levando alguma coisa para meu pai. Jamais me vi entrando no presídio e de repente eu estava ali".