Ximbinha faz festa de aniversário da mulher na mansão onde viveu com Joelma

Ximbinha, 50, celebrou o aniversário de 37 anos da esposa, Karen.

O que aconteceu

O cantor e a mulher fizeram uma celebração neste fim de semana, em casa, em Belém do Pará. O imóvel é o mesmo onde o guitarrista morou com a ex, Joelma, 50.

Em um post nas redes sociais, Ximbinha se declarou para Karen. "Feliz aniversário, meu amor!! Que Deus abençoe sempre a sua vida, que você tenha sempre essa alegria de viver, com esse sorriso e essa gargalhada única! Que você seja sempre essa pessoa determinada e focada em tudo que faz. Parabéns pelo seu dia, e pela pessoa e ser humano que você é, pelo companheirismo, por toda a sua dedicação, e por me fazer tão feliz! Eu te amo". Nas fotos, o artista aparece beijando a aniversariante.