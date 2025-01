Silvetty Montilla cancela agenda para fazer cirurgia cardíaca

Silvetty Montilla, 57, precisou cancelar sua agenda para passar por uma cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

Ela, que é uma das maiores drag queens do Brasil, passará por uma operação apra desobstruir veias do coração. A atriz e comediante fez o anúncioem um post no Instagram no qual tranquilizou os fãs, no domingo (26).

A equipe já tinha avisado que Silvetty faria uma pausa na carreira para tratar problemas de saúde. "Amigos eu irei fazer uma cirurgia para desobstruir algumas veias do coração. Logo após estarei linda para alegrar a todos. Orem, rezem e façam preces positivas para mim", iniciou ela.