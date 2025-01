Hugo, da dupla com Tiago, explica foto polêmica e nega harmonização

Hugo, 42, que faz dupla com Tiago, fez um vídeo para explicar a foto polêmica, em que ele aparece com outro rosto depois de passar por supostas transformações.

O que aconteceu

O cantor afirmou que não fez nenhum procedimento estético no rosto e que apenas usou maquiagem. "Estou de folga, fui lá, cortei meu cabelo, fiz a minha barba. Cheguei em casa, tomei um banho, fiz uma maquiagem, coloquei um efeito aqui, um efeito ali, e aí eu achei muito engraçado e diferente do que eu sou. Muita gente que me conhece sabe que eu sou zoeira. Não fiz harmonização facial nenhuma".

Em março do ano passado, Hugo se submeteu a uma lipoaspiração. Ele, que estava pesando 66 kg, mostrou o novo "shape" após a cirurgia. 'Vai ficar ainda melhor", celebrou o artista na ocasião.