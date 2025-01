Alec Baldwin se emociona em série ao abordar tragédia de 'Rust'

O artista chegou a chorar ao falar do apoio da esposa em meio às polêmicas. "Honestamente, do fundo da minha alma, eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse você e as crianças", disse Baldwin.

"The Baldwins" mostra a vida íntima da família do ator e sua rotina com os seis filhos do casal. "Nós tivemos momentos ruins, mas encontramos nossa base... Nós somos sólidos e estamos aqui juntos", concluiu Hilaria.

O ator foi declarado inocente no julgamento que apurava sua responsabilidade no caso. Baldwin disparou, durante uma filmagem, a arma de fogo que matou Halyna - e deveria conter apenas munição de festim naquele momento.