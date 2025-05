Heloisa Périssé lembra saída de casa para tratar câncer: 'Deus e eu'

Heloisa Périssé, 58, relembrou seu tratamento de câncer e a necessidade de sair de sua casa.

O que aconteceu

Atriz preferiu passar pelo tratamento longe de casa. "Em certos momentos da minha vida, quando tenho certos xeques-mates, prefiro estar Deus e eu. Quis me tratar fora da minha casa, queria estar à vontade para chorar, para vomitar, para berrar, para me desestruturar se eu precisasse", confessou no Conversa com Bial (GNT) desta quinta-feira.

Humorista disse que não queria ter a lembrança da quimioterapia em sua casa. "Não queria ter a sensação de fazer uma quimioterapia e voltar para a minha cama. Quando acabei o tratamento, saí andando pela porta do apartamento onde fiquei, bati a porta de costas, entrei no elevador, ele desceu e fui embora sem olhar para trás. Vivi o que tinha que viver e é aí que você vai ficar", acrescentou.