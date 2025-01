Preta Gil fala sobre recuperação e desafios após cirurgia: 'É difícil'

A artista disse que seu quadro está evoluindo, apesar das dificuldades. "Estou bem, estou andando, estou me exercitando. Estou melhorando a cada dia mais. Os exames de sangue, todos os parâmetros, todos só melhoram. Mas é difícil, é reaprender a fazer muitas coisas", declarou.

Preta contou que terá de usar a bolsa de colostomia definitivamente. "Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, tive que colocar a bolsa de colostomia... Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso", afirmou.

A filha de Gilberto Gil também agradeceu pelo apoio que tem recebido da equipe médica e o carinho dos fãs. "Estou muito bem amparada, muito bem assistida... E isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda diferença", declarou.

Por fim, Preta deixou claro que pode seguir afastada das redes para focar na recuperação. "Talvez eu fique mais um tempo afastada, porque o desafio está sendo grande. Mas conforme eu me sentir bem, me sentir à vontade para estar aqui com vocês, eu estarei", pontuou.