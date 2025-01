Alice Braga se declara à namorada, produtora de 'Ainda Estou Aqui'

Alice Braga ficou emocionada com as indicações ao Oscar 2025 de "Ainda Estou Aqui" e se declarou para a namorada Renata Brandão, produtora executiva do filme de Walter Salles.

O que aconteceu

Atriz fez declaração compartilhando um vídeo das duas em uma moto. "Passei o dia no set, do jeito que amo, te celebrando de longe. Emocionada. Apaixonada. Encantada. Quase sem palavras para tanto orgulho. Que alegria estar nessa jornada ao seu lado, vendo você voar, brilhar, inspirar e mais que tudo: trabalhar de forma tão linda e dedicada".

Brasileira continuou os elogios destacando a admiração pela amada. "É mágico te ver. É mágico estar nessa estrada com você. Todo meu amor e admiração. Viva você, meu amor grande, Renata Brandão. Viva nossa cultura e nosso cinema".