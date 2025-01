'Volta por Cima' tem quase morte e 'sequência memóravel' no capítulo 100

À beira da morte, ela vai se reencontrar com Lindomar. Na sequência, após a conversa com o marido falecido, uma grande reviravolta acontece: os médicos conseguem reverter o caso e Doralice acorda decidida a recuperar o dinheiro da família.

A gravação do capítulo 100 de 'Volta por Cima', especialmente a cena da 'quase morte' de Doralice e o encontro com Lindomar, foi um momento muito emocionante para os atores. Esse capítulo marcou uma virada na história, e tanto o elenco quanto a equipe técnica trabalharam muito para entregar uma sequência memorável. André Câmara

André Câmara é diretor artístico de 'Volta Por Cima' Imagem: Globo/Manoella Mello

MV Bill, que atuou no início da trama, voltou aos estúdios para gravar nova participação. "O MV Bill é um ser humano adorável e generoso. Ele trouxe, com sua interpretação, uma profundidade e serenidade únicas, refletindo todo o amor e a magia que o momento exigia. Desde o início, ele se preparou intensamente para transmitir não apenas a emoção do reencontro, mas também a leveza e a paz que permeiam esse universo onírico".

Segundo o diretor, o capítulo 100 de "Volta por Cima" destaca o poder do amor incondicional de Doralice, que escolhe retornar pela família mesmo diante da paz de uma experiência transcendental. "A jornada de Osmar aborda temas de redenção e perdão, refletindo a complexidade humana e a possibilidade de mudança. Com uma mensagem de esperança, o episódio mostra que mesmo nos momentos mais difíceis há espaço para milagres e novos começos".

No papo com Splash, ele elogia a autora, Claudia Souto. "É uma autora excepcional, conhecida por sua criatividade e por criar narrativas que cativam o público com temas atuais, cheios de humor, ação e diversidade. Trabalhar com ela nesse capítulo especial tem sido uma experiência enriquecedora, porque, além de seu talento inegável, ela é uma parceira de trabalho extremamente generosa e sempre aberta a sugestões. Sua capacidade de equilibrar momentos de grande emoção com toques de leveza, humor e humanidade é algo inspirador, e isso fica evidente nesse marco da trama".