Maiara e Maraisa adiam shows após onda de violência em Rondônia; entenda

Maiara e Maraisa, 37, tiveram de cancelar três shows em Rondônia devido à onda de violência no estado.

O que aconteceu

As irmãs gravaram um vídeo explicando que a decisão foi orientada pelas autoridades do estado. "Nós sabemos que a situação no estado não é das melhores neste momento. Por recomendação das autoridades locais [...] nossos shows, que seriam na próxima semana, agora têm novas datas", disseram elas.

As sertanejas se apresentariam nas cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal nesta sexta-feira (24) e no sábado (25). Agora, os shows foram remarcados para os dias 21 e 22 de fevereiro. "Esperamos todos vocês", concluiu Maraisa.