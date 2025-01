Datena surpreende ao contar que chegou a assinar contrato com a Globo

José Luiz Datena, 67, já chegou a assinar um contrato com a Globo nos anos 2000.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (23), o apresentador, que comanda o 'Tá na Hora', no SBT, disse, no 'Fofocalizando', que chegou a assinar um contrato para trabalhar na Globo no começo dos anos 2000. Na época, ele apresentava o 'Cidade Alerta', na Record.

De acordo com Datena, o bispo Edir Macedo, 79, foi quem impediu sua ida para a concorrência. "Pouca gente sabe, mas eu cheguei a assinar um contrato com a Globo quando eu estava no Cidade Alerta. O bispo [Edir Macedo, dono da Record] quase me matou na época. Rasgou o contrato".