Murilo Benício reage após Giovanna Antonelli sugerir os dois no BBB 25

Murilo Benício, 53, reagiu ao convite feito pela ex-mulher, Giovanna Antonelli, 48, para ser sua dupla no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ator reagiu após a ex-esposa brincar sobre a possibilidade dos dois entrarem como dupla no reality. "Gente, vocês viram essa coisa da Giovanna falando do Big Brother? Eu não respondi até agora, porque ela sabe que eu ia ficar grilado. Eu deixei passar, porque eu falei: 'A Giovanna comigo no Big Brother..."

Murilo Benício contou que teve um pesadelo logo depois do convite. "Eu tive um pesadelo com o Big Brother, mas não vou contar tudo. Começou meu pesadelo comigo acordando dentro da casa e dizendo: 'Meu Deus do céu, como eu aceitei fazer isso?'. Eu via umas câmeras vindo até mim e falava: 'Giovanna'."