Galã de série e novelas dos EUA é encontrado morto aos 39 anos

San Martin ficou famoso com o personagem Dario Hernandez em 'Days of Our Lives', seguido por participações em 'The Bold And The Beautiful' e 'Jane The Virgin'. Em 2013, ele atuou no filme 'Minha Vida com Liberace', dirigido por Steven Soderbergh, ao lado de Matt Damon e Michael Douglas.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.