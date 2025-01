Após ver o fantasma do marido, Doralice vai morrer em 'Volta por Cima'?

Ao descobrir toda a verdade, Doralice tem um ataque cardíaco. No hospital, os médicos não acreditam que ela sairá dessa com vida.

Durante a internação, a costureira terá uma visão com o marido que morreu. Doralice vê Lindomar e é isso que lhe traz de volta para a vida.

O quadro da irmã de Osmar ser estabilizado, mas os médicos avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo. Após acordar com vida, a mulher e as filhas decidem que irão tomar medidas judiciais contra o parente que lhes roubou a fortuna do bilhete premiado.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.