Beatriz ganha novo par romântico inesperado em 'Garota do Momento'

Segundo informações do jornal O Globo, Daniel Rangel entra no elenco de "Garota do Momento" (Globo) como um novo par romântico para Beatriz (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em "Garota do Momento", Daniel Rangel viverá Cássio Cavalcanti. Ele é um ator de telenovelas.