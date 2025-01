Juliette 'trola' fãs e desmente tatuagem de casal com o noivo: 'Ainda não'

No último domingo (19), Juliette usou suas redes sociais para desmentir que teria feito uma tatuagem de casal com o noivo, Kaique Cerveny.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, Juliette, de 35 anos, publicou um vídeo ao lado do noivo Kaique em que fizeram uma tatuagem juntos. O vídeo publicado no último sábado (18) chamou a atenção dos fãs e recebeu uma série de críticas.

No entanto, no dia seguinte, a ex-BBB revelou em seus stories que a tatuagem não era real. Ela explicou que a ação era para divulgar sua nova música, "Boyzinho".