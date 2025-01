'Estrela da casa': ex-participante relata momento difícil: 'No meu limite'

Thália, 21, ex-participante do reality show musical "Estrela da Casa" (Globo), caiu no choco ao fazer um desabafo.

O que aconteceu

No último domingo (19), a carioca compartilhou, em suas redes sociais, um momento delicado de sua vida. A cantora e mãe de um menino de 2 anos, de 21 anos, apareceu aos prantos relatando as dificuldades que vem enfrentando após sua participação no programa.

No vídeo, ela inicia pedindo desculpas por não estar publicando conteúdo para seus seguidores. "Queria ser sincera com vocês. Participar do 'Estrela da Casa' foi uma grande oportunidade. E os frutos que colhi, com certeza, são vocês, que me acompanham apesar de tudo. Não tenho entregue conteúdo para vocês, que gostam do meu trabalho. Mas, infelizmente, tenho passado por momentos difíceis".