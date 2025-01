Duda Reis mostra mudanças no corpo quinze dias após dar à luz

Duda Reis, 23, mostrou que seu corpo está apresentando mudanças quinze dias após o parto de sua primeira filha, Aurora.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou que começou a desinchar após a realização do parto. "Vou mostrar como está minha barriga pós-parto. Tem quinze dias que eu fiz cesárea... Começou a desinchar mais agora. Estou com gordurinha, normal, tem quinze dias só, mas começou a desinchar", disse ela em um vídeo publicado em sua conta no TikTok.

Duda reforçou que ainda tem muito a mudar no corpo ao longo do tempo e que está muito grata. "Temos um longo caminho pela frente, mas não existe nada mais incrível do que ter gerado o amor da minha vida nesse corpo. Já já a mamãe fica gata", escreveu ela na legenda.