Marcelo diz não se sentir à vontade com mulheres de biquíni; sister rebate

Na tarde de segunda-feira no BBB 25 (Globo), Marcelo e Arleane tiveram uma conversa no Quarto Nordeste após o participante dizer não se sentir à vontade de conversar com mulheres de biquíni.

O que aconteceu

Marcelo se explicou para os presentes no quarto. "É só uma coisinha minha. Fico sem jeito. Sou assim. Não quero que vocês pensem: 'Ah, não quero [que andem de biquíni]. Pelo amor de Deus. Até mesmo quando as amigas dela estão lá em casa, quase nuas no Carnaval, eu não fico conversando com as amigas dela. Ela sabe disso."