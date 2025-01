'Ainda estou aqui' lidera bilheteria dos Estados Unidos; saiba os detalhes

Por sala, "Ainda estou aqui" faturou US$ 25 mil. Um dos favoritos ao Oscar e segundo lugar em arrecadação por sala, "O brutalista" teve média de US$ 5,8 mil.

Com a marca, "Ainda estou aqui" também fez história em comparação com outros lançamentos brasileiros nos EUA. O filme superou os US$ 88 mil arrecadados por "Cidade de Deus" quando também foi lançado em cinco salas.

A média de US$ 25 mil também superou marcas de "Central do Brasil" (US$ 17,9 mil) e "Cidade de Deus" (US$ 17,6 mil). Além disso, o filme fará sua estreia em oito novas cidades nos EUA.

Em 7 de fevereiro, haverá um lançamento nacional em 500 salas, o maior da história para um filme brasileiro. "Central do Brasil" chegou a ter no máximo 144 salas de exibição nos EUA, e, "Cidade de Deus", alcançou 108 cinemas.