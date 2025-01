Selton Mello entra para novo filme de 'Anaconda' e celebra: 'Sendo feliz'

Selton Mello foi escalado para o elenco do novo filme de "Anaconda" e se juntará a estrelas de Hollywood.

O que aconteceu

Mello vai interpretar um cuidador de animais brasileiro na nova versão de "Anaconda". Ele vai se juntar a nomes como Paul Rudd, Jack Black e Thandiwe Newton. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Ator celebrou a novidade e disse estar em uma nova fase de sua carreira. "Sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente. Tudo diferente, mas parecido", escreveu em postagem no Instagram.