Quem é a modelo presa na investigação da morte de delator do PCC

A modelo Jackeline Moreira, 28, foi presa temporariamente por tráfico de drogas, em meio à investigação da morte de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do PCC, morto em novembro no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Quem é Jackeline Moreira?

Namorada de Kauê Amaral Coelho, apontado como olheiro do PCC. Kauê, foragido, teria indicado a vítima aos assassinos no aeroporto, e Jackeline teria ficado com o celular dele para dificultar as investigações. O aparelho foi apreendido nesta quinta-feira (16), e a polícia vai tentar recuperar as informações nele contidas. Em depoimento à polícia, Jackeline negou estar envolvida no assassinato.

Bacharel em direito. A informação está no Instagram do modelo, que chegou a postar o diploma em 2021. "A minha maior conquista", escreveu.