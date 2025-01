Baixinho e Cacá eram amantes? Bebê pode não ser filho biológico de Jão

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) descobre que Baixinho (Rodrigo García) e Cacá (Pri Helena) podem ter sido amantes.

O que vai acontecer

Com muita saudade do filho que morreu, a vilã invade o celular que era de Baixinho. "Filho, onde você estiver, meu amor... Perdoa sua mãe por entrar na sua intimidade. Mas, eu tenho que me proteger de algum negócio que você possa ter feito sem que eu soubesse", diz sozinha.