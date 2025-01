Violeta fica desesperada ao descobrir que pode ser avó do filho de Cacá

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) desconfia que pode ser avó do filho de Cacá (Pri Helena).

O que vai acontecer

Após mexer nas coisas do filho que morreu, a contraventora descobre um romance secreto de Baixinho (Rodrigo García). Com isso, ela imagina que ele poderia ter um caso com Cacá.