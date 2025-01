Porrada ao vivo no SBT e fora em Neymar: as polêmicas de Luiza Ambiel

Luiza saiu na pancadaria com Marcelo de Nóbrega após ele tentar puxar seu biquíni durante participação na Banheira do Gugu. Posteriormente, a modelo contou que o então diretor do Domingo Legal (SBT) quis demiti-la por ter saído no tapa com o filho de Carlos Alberto de Nóbrega, mas Gugu não permitiu sua demissão.

Saí no tapa por ele passar a mão em mim e eu não aceito falta de respeito. Saí no tapa com ele ao vivo na TV. Mesmo assim, o Gugu não aceitou que eu fosse mandada embora. Luiza Ambiel ao podcast Na Real

Ainda na Banheira, Ambiel revelou que se estressou com outros famosos que tentaram ultrapassar os limites com ela. "Estressei com Salgadinho [cantor de pagode], com o Compadre Washington, do É o Tchan, e também bati no Ivo Holanda [ator de pegadinhas do SBT]", contou ao TV Fama.

Propostas ousadas

Musa contou que já recebeu proposta de R$ 50 mil em troca de favores sexuais. Ela não revelou nomes, mas contou que a pessoa que fez a oferta é cunhada de um político influente no Brasil.