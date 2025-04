Pioneiro LGBTQ+, Edy Star morre aos 87 anos após sofrer acidente doméstico

Ainda não há detalhes sobre velório e funeral.





Carreira

Natural de Juazeiro (BA), Edivaldo Souza —nome de batismo— estreou com o álbum "Sweet Edy" em 1974. O disco foi marco no rock alternativo do Brasil e, depois de todo o sucesso, abriu um hiato de 40 anos.

Parceiro musical de Raul Seixas. Edy colaborou no disco "Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10", de 1971, com Raul Seixas (1945 - 1989), Sérgio Sampaio (1947 - 1994) e Miriam Batucada (1946 - 1994). Ele era o último vivo do grupo kavernista.