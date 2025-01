Jakelyne Oliveira revela data de casamento com Mariano: 'Melhor escolha'

Jakelyne Oliveira, 31, revelou a data em que pretende subir ao altar com Mariano, 38.

O que aconteceu

A modelo publicou em suas redes sociais uma galeria de fotos ao lado do amado. "No dia 15 de novembro [de 2023] você me pediu em casamento. Hoje, faz um ano e dois meses desse dia mágico", recordou ela, na legenda do post no Instagram.

A cerimônia de casamento dos pombinhos, segundo Jakelyne, está marcada para o dia 15 de abril. "Daqui a exatos três meses, no dia 15 de abril de 2025, estaremos no altar, celebrando o nosso amor e sendo enfim Senhor e Senhora Mariano. Você será para sempre a minha melhor escolha, e eu não vejo a hora de ser oficialmente a sua esposa!"